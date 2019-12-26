أكد رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، اليوم، انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وحركة الشاحنات والبضائع، واستئناف حركة السفن بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقال الغندور إن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التى تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف "الغندور" أن إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل 78 سفينة، وتجري عمليات الشحن والتفريغ على 37 سفينة منها 3 سفن حاويات، و4 سفن مواد بترولية، و19 سفينة عامة، و11 سفينة علي المخطاف الداخلي، وتواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة. وعن حركة الشاحنات قال إنه تم دخول وخروج 8500 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قطار محمل بشحنة قمح تزن 1500 طن متجه إلى إمبابة .

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء علي ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .