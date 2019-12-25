"تعليم الإسكندرية": غدا يوم دراسي عادي.. ولا نية لتعطيلها

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم، إنّ الدراسة منتظمة بدءا من الغد الخميس، مؤكدًا أنّه لا نية لتعطيل الدراسة في ظل سوء الأحوال الجوية: "غدا يوم دراسي عادي".

وكانت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية قررت تعطيل الدراسة، اليوم، في جميع مدارس المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

كانت محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد والطوارىء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد بسبب نوة الفيضة الصغرى، وذلك وفقا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.