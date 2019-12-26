وزيرة التضامن: الفيوم ضيف شرف معرض "ديارنا" في نسخته الـ 64

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة اختارت الفيوم لتكون ضيف شرف معرض "ديارنا" في نسخته الـ64، موضحة أن المحافظة تتميز بصناعة الفخار والخوص والأقفاص ومنتجات النخيل.

وأضافت "القباج" خلال استضافتها بلقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنّ المحافظة تسعى إلى استخدام أمثل لصناعات جريد النخيل بخلاف توسعهم في صناعة المفروشات والسجاجيد، موضحة أنّ معرض "ديارنا" للحرف اليدوية سيشارك فيه 400 عارضا.

وأكدت أنّ المعرض يسانده أكثر من جمعية أهلية لإظهاره على الشكل الأمثل: "عندنا مؤسسة أولادنا بتعمل أنشطة ثقافية للأطفال خاصة أن فيه جزء من المشاركين عندهم إعاقات فكرية أو ذهنية، وكذا مؤسسة ألوان"، مشيرة إلى أنّ المعرض صديق للبيئة ولا يحوي الصناعات البيئية والحرفية والتراثية فقط؛ ولكنه يتضمن حقائب تم صنعها من الأقمشة الطبيعية، والتي يمكن إعادة استخدامها: "بنقلل استخدام البلاستيك ونخليه أكثر صديقا للبيئة".