تسببت موجة الطقس السيء في سقوط شجرة كبيرة في طلخا على طريق "المنصورة – دمياط" الغربي، بمحافظة الدقهلية، الليلة، ما تسبب في تعطل حركة المرور، وتدخلت قوات الحماية المدنية، وتعاملت مع الشجرة وأعادت فتح الطريق.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بسقوط شجرة على طريق دمياط الغربي.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتعاملت مع الشجرة، وتمكن من إزاحتها من الطريق وإعادة تشغيله.

وبحسب بيان، رئاسة مركز ومدينة طلخا فجرى فتح طريق "طلخا - شربين" بعد مصنع الاستاذ بعد سقوط شجرة في نهر الطريق نتيجة ظروف الطقس السيء والرياح الشديدة.