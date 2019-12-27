مراد وهبة: كنت مستشارا سريا لجمال عبدالناصر لشؤون التعليم

قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ترك التعليم للإخوان.

وأضاف وهبة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الفترة بين ثورتي 1952 و25 يناير كانت عبارة عن صراع بين الجيش والإخوان.

وتابع: "عبدالناصر ترك التعليم للإخوان، حيث ترك لهم الفكر، وقبل وفاة جمال عبدالناصر بنحو 6 أشهر طلب مني (وهبة) أن أكون مستشارًا سريا لناصر في شؤون التعليم".

وأشار الفيلسوف والمفكر الكبير إلى أنه كان لديه مكتب داخل القصر الجمهوري، وكان محرما عليه أن يلتقي بأحد من القصر مع التزامه بغرفة مغلقة، وتعطى له الأوراق حتى يبدي الرأي فيها ويغادر فقط.

وكشف أنه طُلب منه خلال فترة جمال عبدالناصر أن يقوم بعمل "ذهنية فكرية" للشباب الدراسين، ورحب حينها بالفكرة.

وأوضح وهبة أن جمال عبدالناصر كان مهتما بأن يكون "خوفو جديد"، حيث قال إنه تأثر برواية توفيق الحكيم "عودة الروح"، التي ضمت عبارة ملهمة جدا وهي "نحن في انتظار خوفو جديد"، وكشف مراد وهبة أن جمال عبدالناصر كان مهيأ لأن يكون خوفو الجديد.