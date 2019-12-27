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علاج مصري قديم عمره 3000 عام ينقذ مريضا تحولت دماؤه إلى اللون الأبيض

علاج مصري قديم عمره 3000 عام ينقذ مريضا تحولت دماؤه إلى اللون الأبيض

القصة الكاملة لواقعة قتل "مجند" على يد زوجته وعشيقها بالشرقية

القصة الكاملة لواقعة قتل "مجند" على يد زوجته وعشيقها بالشرقية

نتنياهو يعلن فوزه في انتخابات الليكود: نستمر بقيادة إسرائيل

نتنياهو يعلن فوزه في انتخابات الليكود: نستمر بقيادة إسرائيل

الموسيقار مجدي الحسيني يخضع لعملية جراحية دقيقة

الموسيقار مجدي الحسيني يخضع لعملية جراحية دقيقة

هشام عباس: ندمت لرفضي أداء دور السقا في "صعيدي بالجامعة الأمريكية"

هشام عباس: ندمت لرفضي أداء دور السقا في "صعيدي بالجامعة الأمريكية"

خبير: "الاغتراب" أحد الأثار الجانبية للإفراط في استخدام السوشيال ميديا

خبير: "الاغتراب" أحد الأثار الجانبية للإفراط في استخدام السوشيال ميديا

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