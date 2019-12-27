خبير: "الاغتراب" أحد الأثار الجانبية للإفراط في استخدام السوشيال ميديا

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، إنه يُعد من الأشخاص المستخدمين للهاتف المحمول بكثرة لمدة لا تقل عن 8 إلى 12 ساعة يوميا، حيث إن طبيعة عمله تتطلب استخدام السوشيال ميديا معظم الوقت، خاصة أنه يقوم بالرد على الأمهات في الأسئلة المتعلقة بالأطفال فضلا عن حل بعض المشاكل الأسرية.

وأضاف "عيد"، خلال حواره في برنامج "الحقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بكثرة على المجتمع المصري وطبيعة البشر سواء نفسيا أو جسديا، وأصبحت أسلوب حياة مثل الطعام والشراب، والجميع يستخدمها في كل شيء، وأصبح الأطفال في مشاكل مع أهلها بسببها.

وأشار أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، إلى أن الإنترنت والسوشيال ميديا تؤثر سلبا على حياتنا الاجتماعية طالما استخدمت بالطريقة الخطأ، ناصحًا أولياء الأمور بالجلوس مع أبنائهم وتوعيتهم من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، لان الحوار الاسري مهم جدا مع الاطفال والمراهقين.

إيهاب عيد: التنشئة الاجتماعية تساعد الشباب على مواجهة خطر الإنترنت

وأوضح أنه يجب أن يكون للأب والأم دورا في حماية أولادهم من ضرر "السوشيال ميديا"، حيث إن التنشئة الاجتماعية تساهم في قدرة الشباب على مواجهة خطر الإنترنت، موضحًا أن من يزداد ساعات استخدامه للإنترنت لأكثر من 12 ساعة، ويفضل الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي عن أقاربه وأهله فهو مدمن للإنترنت.

وتابع: "الاغتراب أثر جانبي للاستخدام المفرط للسوشيال ميديا انتشر بشكل كبيرا مؤخرا"، مشددا على ضرورة تقليل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي داخل المنزل، والاهتمام أكثر بالجوي الأسري.