قتيل و90 مصابا في زلزال بقوة 6 درجات غرب إيران

قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بجروح من جراء زلزال عنيف بقوة 6 درجات ضرب فجر الأحد غرب إيران قرب الحدود مع العراق، بحسب ما أعلنت السلطات.

وحدّد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بعد 26 كلم جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه حيث أوقع زلزال العام الماضي مئات القتلى.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عن محافظ كرمانشاه بوشنك بازوند قوله إن ما لا يقلّ عن 90 شخصا أصيبوا بجروح من جراء الزلزال الذي أسفر أيضا عن سقوط قتيل واحد.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء نقلت في وقت سابق عن مركز كرمانشاه الجامعي للعلوم الطبية أن رجلاً يبلغ من العمر 70 عاماً توفي من جراء إصابته بأزمة قلبية إثر الزلزال. ولم يتّضح في الحال ما اذا كان القتيل الذي ذكره المحافظ هو نفسه الذي تحدث عنه المستشفى الجامعي.

وبحسب المحافظ فقط شكّلت السلطات خلية أزمة مكلّفة تنسيق عمليات الإنقاذ ووضعت أجهزة الانقاذ والمراكز الصحية في حالة استنفار.

وفي حين ذكرت تقارير صحافية أن سكان المناطق العراقية قبالة محافظة كرمانشاه شعروا بالزلزال، أكدت إرنا أن هزّات ارتدادية عدة سجّلت بعد الزلزال.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجرحى ينقلون على وجه السرعة الى المستشفيات.

وبالنسبة إلى الاضرار المادية يبدو أن البنى التحتية تضررت بصورة طفيفة من جرّاء الزلزال.

وكان المعهد الأميركي للرصد الزلزالي قال في تقييمه الأوّلي إن "سقوط ضحايا أمر محتمل" من جراء هذا الزلزال، لكنه طمأن الى أن نطاق الاضرار "يفترض أن يكون محدوداً نسبياً".

وتقع ايران فوق صفيحتين تكتونيتين كبيرتين يؤدي احتكاكهما المتواصل ببعضهما البعض الى نشاط زلزالي قوي.

وفي نوفمبر 2017 حصد زلزال بقوة 7,3 درجات 620 قتيلاً في محافظة كرمانشاه إضافة إلى ثمانية قتلى في العراق.