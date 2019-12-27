أعلنت عبير موسى رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر الممثلة بالبرلمان التونسي بـ17 مقعدا، أنها تقدمت صباح أمس الخميس إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما بخصوص زيارة الرئيس التركي المفاجئة لتونس يوم الأربعاء وما يتعلق بالملف الليبي ومعرفة خفايا ما حصل وإطلاع الشعب التونسي على هذا الملف الخطير بحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الكتلة.

وأضاف البيان أن ما تم تداوله من معطيات حول الزيارة غير المعلنة للرئيس أردوغان يفيد بتعلقها بالملف الليبي ويبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية وإقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير ما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية.

واعتبر الحزب أن زيارة الرئيس التركي الذي قال إنه كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، يحفها غموض والذي تعزز بعدم اطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات، فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية وفق ما ورد في نص البيان الذي نشرته الكتلة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى أردوغان يرافقه وزير الدفاع ورئيس المخابرات زيارة مفاجئة غير معلن عنها لتونس وأجرى لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد وأعلن بعدها وزير داخلية حكومة الوفاق المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية ومن تركيا أن تونس انضمت لتحالف تركيا وليبيا وهو ما نفته الرئاسة التونسية في بيان رسمي أمس.