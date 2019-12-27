يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 12 16

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 16

دمياط 12 16

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 13 18

السويس 13 18

العريش 11 18

رفح 11 17

رأس سدر 16 20

نخل 09 16

نويبع 15 23

طابا 15 21

كاترين 02 15

الطور 16 19

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 07 21

الأقصر 09 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 14 23

أبو رماد 13 24

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 17 28

المدينة 09 23

الرياض 11 26

المنامة 19 23

أبو ظبي 16 24

الدوحة 17 24

الكويت 10 24

دمشق 02 11

بيروت 13 16

عمان 05 08

القدس 07 09

غزة 12 17

بغداد 07 19

مسقط 19 25

صنعاء 04 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 12 18

تونس 11 18

الجزائر 09 16

الرباط 09 21

نواكشوط 16 29