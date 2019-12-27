احتفل ليلة أمس الفنان القدير سمير صبري بعيد ميلاده الـ83 حيث ولد في 27 ديسمبر 1936 وكان أول ظهور له بعدما تبناه العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، وقدمه لـ لبنى عبدالعزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي وذلك منذ 71 عاما.

وحضر عدد من نجوم الفن والغناء احتفال سمير صبري بعيد ميلاده منهم لبلبة وإلهام شاهين وليلى علوى ووفاء عامر ودلال عبدالعزيز.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" لصبري وهو يرقص على أنغام أغنية "سكر" والتي غناها من قبل.

صبري عمل في بداية حياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء وقدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية والسينمائية وصل عددها لأكثر من 200 عمل فني.

قدم صبري عددا من البرامج أشهرها (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).