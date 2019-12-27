"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل تامر حسني ورامي جمال يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر بمركز المنارة في القاهرة الجديدة، وأسعار التذاكر 250 و400 و600 جنيه.

حفل علي الحجار بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 200 و300 و400 و500 جنيه.

ستاند اب كوميدي لعلي قنديل، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 97 جنيهًا.

حفل حنان ماضي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، 8 مساء، وسعر التذكرة 160 جنيهًا.