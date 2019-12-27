لقى شخص، مقيم بإحدى مناطق مركز دسوق في محافظة كفرالشيخ، اليوم، مصرعه صعقاً بالكهرباء من سخان "الشاي"، وجرى تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بوصول شخص يبلغ من العمر38 عاماً، إلى مستشفى دسوق العام، مصاباً بصعق كهربائي، وأنه يدعى "مصطفى .م.م"، ومقيم باقرية شباس الملح التابع لمركز دسوق، ولفط أنفاسه الأخيرة وجرى إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى دسوق العام.

وانتقلت قوة من الشرطة وبسؤال ذويه تبين أنه كان يتواجد في عمله بمحطة وقود "بنزين" ملكاً لوالده، وكان يُعد كوباً من الشاي بالسخان إلا أنه تعرض لصعق كهربائي، من سخان الشاي ولقى مصرعه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وكلف مدير إدارة البحث الجنائي، ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، بمعرفة ملابسات الحادث وإخطار النيابة، التي قررت استدعاء الطبيب الشرعي للكشف على الجثة والصرح بالدفن الكشف وتسليمه لذويه.