لقى عامل مصرعه وأصيب 12 أخرين، اليوم، في انقلاب ميكروباص كان يقلهم بطريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطار من هيئة الإسعاف يفيد بوصول أحمد سمير أحمد بدوي 29 سنة جثة هامدة و12 مصاب إلى مستشفى السلام وهم ، وعيد عبد الرحمن علي 42 سنة، ومحمود هشام عبد الباسط 18 سنة ، ومحمود السيد السيد 24سنة، وعبد الله صبيح محمد 24 سنة، وخالد محمد ابراهيم 19 سنة، وهاني أحمد العزبي 24 سنة ، وأسامة فاضل محمد جلال 20 سنة، وعبد الله فتحي محمد 20 سنة، وخالد السيد جمعة 30سنة، وإيمان علي مصطفى 20 سنة، ومحمد السيد احمد 27 سنة، ومصطفى ماهرعلى 22 سنة.

ويجرى الفريق الطبي المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة وتبين أن جميع الحالات تعاني اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحجات شديدة من ضمنهم، حالة واحدة لمصاب يعاني من نزيف بالمخ وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي ببورسعيد أن الميكروباص كان يقل العاملين إلى إحدى المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.