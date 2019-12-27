تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

السيسي يبحث تطورات الأزمة الليبية وسد النهضة مع الرئيس الأمريكي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

رئيس الوزراء يشكل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية، لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

شيخ الأزهر: مستعدون للتعاون مع مؤسسة زايد لدعم القارة الأفريقية

استقبل الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الخميس، حمد بن سالم العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

رئيس الوزراء يلتقي صحفيين وكتاب بحضور أسامة هيكل

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، حوارا مفتوحا مع عددٍ من الكتاب والصحفيين، في مقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في بداية سلسلة لقاءات، يعتزم عقدها خلال الفترة المقبلة.

مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار بالبحيرة

لقيت سيدة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، مصرعها، مساء أمس الخميس، إثر تعرضها لصعق تيار كهربائي أثناء مرورها بجانب عامود إنارة به ماس كهربائي، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيء التي تمر بها المحافظة.

هشام عباس: ندمت لرفضي أداء دور السقا بـ"صعيدي في الجامعة الأمريكية"

قال المطرب هشام عباس، إنه كان سيقوم بأداء الفنان أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية، ولكنه رفض في اللحظات الأخيرة، مضيفًا :" اتبترت على النعمة، وقلت مش عاوز في أول فيلم ليا أطلع أغني في كباريه، بس بعد نجاح الفيلم ندمت ندم الإبل".

تحطم طائرة على متنها 100 راكب في كازاخستان.. ووجود بعض الناجين

سقطت طائرة على متنها 100 شخص، بالقرب من مدينة "ألماتي" أكبر مدن كازاخستان، وعاصمتها القديمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

النشرة الأوروبية.. إنريكي يعلن التحدي.. توتنهام يستفيق وتشيلسي يسقط

يقدم موقع "الوطن سبورت"، خدمة النشرة الأوروبية، وهي خدمة إخبارية نقدمها صباح ومساء كل يوم، لسرد أهم أحداث الكرة الأوروبية، ومتابعة آخر نتائج المباريات، وأخبار سوق الانتقالات في أوروبا.

"مرتزقة ومين يداويهم".. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين والإدارة أمام النادي (صور)

عبرت مجموعة من جماهير نادي الزمالك عن غضبها الشديد من تواضع مستوى فريق الكرة الأول وتراجعه في جدول مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم، لعدم قدرته على تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات متتالية للفريق، فضلًا عن الأداء المتواضع من قبل للاعبين، خلال الأونة الأخيرة.