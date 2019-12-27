أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها توقعات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، كالتالي:

السبت 28 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

الأحد 29 ديسمبر

من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على أغلب الأنحاء، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد بارد ليلا ويصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء.