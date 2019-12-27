ارتكبوا 39 جريمة.. ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات بعدة محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 39 حادث سرقة سيارات بعدة محافظات، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد أول وزير الداخلية.

البدايه بورود معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، بتكوين 6 عاطلين لديهم معلومات جنائية ومن بينهم مطلوب التنفيذ عليه في 16 قضية وأخر شقي خطر سابق اتهامه في 80 قضية (سرقة بالإكراه- سرقة سيارة- سرقة مواشي – خطف)، تشكيل عصابي يتزعمه أحدهم تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات السيارات ليلا بأسلوب المفتاح المصطنع .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 4 متهمين واعترفوا بارتكابهم 12 حادث في القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – كفرالشيخ، تم ضبط السيارات المستولى عليها .

كما وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن قيام 3 عاطلين لديهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب كسر النوافذ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا بارتكابهم 13 حادث سرقة مسكن تم ضبط المسروقات.

كما جرى ضبط 4 من بينهم، ميكانيكي سبق اتهامه في 13 قضية، سائق سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات - سرقات" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا بارتكابهم 14 حادث سرقة بذات الأسلوب تم ضبط السيارات المستولى عليها.