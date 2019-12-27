شهدت الإسكندرية، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح باردة خصوصًا بمناطق غرب ووسط المدينة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات الشفط في الشوارع لسحب المياه المتراكمة، كما دفعت بسيارات السيول للتعامل الفوري مع التراكم الذي حدث على الكورنيش بسبب الأمطار، وموج البحر الذي خرج إلى الشواطئ، كما جرى وضع سواتر من شكائر الرمال لوقف خروج الموج إلى الشوارع.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على شركة الصرف الصحي بوضع تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، موجهاً رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية.