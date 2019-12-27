تشييع جثامين 5 أطفال وعمهم ضحايا انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

شيع أهالي قرية النواورة التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط جثامين 5 أطفال وعمهم ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق أسيوط البداري، أمام قرية الهمامية التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق أسيوط سوهاج الشرقي، أمام قرية الهمامية التابعة لمركز البداري ووقوع متوفين ومصابين.

بالانتقال لموقع الحادث، تبين انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة بالكامل، ونجم عن الحادث مصرع 6 أشخاص بينهم، 5 أطفال هم كلا من، حنين علي، 5 سنوات، حبيبة علي محمد مساعد" 5 سنوات، محمود علي، 10 سنوات، محمد علي، 9 سنوات، محمد حسن، 4 سنوات، أحمد حسن 23 سنة قائد السيارة.

ونجم عن الحادث أيضا إصابة 3 آخرين من مستقلي السيارة هم كلا من " أحمد محمد مساعد 30 سنة، فلاح مصاب بجرح تهتكي بالحاجب الأيسر، علي محمد مساعد ،40 سنة فلاح تجميع سائل دموع بالبطن، نورة ناصر مصطفي ربة منزل 30 سنة، لا يوجد إصابات ظاهرية، جميعهم مقيمين بقرية النواورة دائرة المركز.

وجرى نقل الجثث لمستشفى البداري المركزي والمصابين للمستشفى الجامعي وجاري رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وجاري تحرير المحضر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر عبر الأهالي عن استياءهم من كثرة الحوادث التي يشهدها طريق أسيوط سوهاج الزراعي الشرقي مؤكدين أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة عمل مطبات صناعية على الطريق السريع بمداخل قري مركز البداري وخاصة أمام المدخل البحري لكوبري الهماميه المسمى بكوبري الموت؛ لكن دون جدوى.

وأشار الأهالي إلى أن المطبات الصوتية على الطريق السريع أمام قري مركز البداري التي تمت من قبل هيئة النقل والمواصلات بعد الضغط الشديد عليهم لا تغني من جوع ولا جدوى منها مطالبين، بضرورة وضع حد لوقف نزيف الأسفلت على طريق أسيوط البداري فلا أسبوع يمر إلا ويقع حادث يروح بسببه العديد من الضحايا.