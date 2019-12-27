نفى الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل، تعرض مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم، لهزة أرضية مفاجئة أو أي زلزال.

وأكد بدوي، لـ"الوطن"، أن الشبكة لم تسجل أي تغييرات أو تحركات أرضية في المنطقة، والتي كانت من المحتمل أن تؤثر على باقي المحافظات المحيطة بها كالغربية والشرقية في حال حدوثها.

ورجح بدوي أن تكون المدينة قد تعرضت لأحد الأحداث المحلية، من تصدع بالكوبري أو غيره، ما أفضى شعورا بين المواطنين بتلك الهزة، مشددا على أن أجهزة الشبكة لم تسجل أي تغييرات أرضية بالمحافظة على الإطلاق.

كان محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بيانا، قال فيه إن المدينة تعرضت، اليوم، لهزة أرضية مفاجئة، حيث سادت حالة من الذعر والقلق بين الأهالي، ما أدى إلى وجود تصدعات كبيرة في أحد الكباري الرئيسية بالمدينة دون معرفة سبب الهزة الأرضية.

وتابع بأنه فور ملاحظة هزة بالكوبري أعلى البحر أمام مجلس المدينة، اليوم، على الفور انتقل السيد حسن، ومحمود عبدالدايم نائبا رئيس المركز لمكان الكوبري، وجرى استدعاء مهندسي الري والصيانة للكباري وجرى عمل المعاينة اللازمة؛ للوقوف على سبب الهزة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة في بيان له، أنه جرى التواصل إلى سرعة تدعيم الكوبري بكراسي حديدية، صباح غد، ولا يوجد خطورة ولا ضرر على السيارات والمارة أعلى الكوبري، مؤكدا أن حركة السير عليه عادية ولا توجد مشكلات تستدعي غلقه.