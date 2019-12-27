بسبب وجبة فاسدة.. مصرع سيدة وابنتها في المنيا

لقيت اليوم ربة منزل وابنتها مصرعهما، وأصيب 2 آخرين من نفس الأسرة، بالتسمم الغذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدى قرى مركز مطاي في شمال المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة مطاي، من أهالي قرية أولاد الشيخ، يفيد بوفاة "صباح ا م" 38عاما ربة منزل، وابنتها "مريم ن م" 11 عاما، ونقل "فاروق ن م" 17 عاما، و"هاجر ن م" 3سنوات، مصابين وفي حالة إعياء شديدة لمستشفى مطاي العام.

شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية فريق جنائي بإشراف العميد حمدي رفعت رئيس فرع البحث لقطاع شمال المنيا، وقيادة الرائد أحمد سامي رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب مهند مفتاح، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الوفاة تناول وجبة طعام فاسدة، ولا يوجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة الدكتور أشرف يعقوب، مدير إدارة مطاي الصحية، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب نتيجة تناول طعام فاسد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.