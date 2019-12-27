أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة.

ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للانتهاء من مشروعات البنية التحتيه الخاصة بالمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية وتسليمها حسب الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لافتا إلى ضرورة نشر الوعي البيئي لدى المواطنين وعقد الندوات التثقيفية الدورية وتدشين المبادرات وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية الفعالة للارتقاء بمنظومة النظافة باعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية.

وأشار رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إلى أنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالانتهاء من مشروعات البنية الأساسية الخاصة بالمنظومة جرى عمل معاينة لموقعي المحطات الوسيطة بمركزي ديروط وأبوتيج للتأكد من مدى جاهزيتها للتنفيذ، وذلك بوجود رؤساء المراكز ومهندسي الهيئة العربية للتصنيع ومديري المكتب الاستشاري.

وتابع أنه جاري اتخاذ إجراءات تخصيص تلك المواقع، على أنه سيجرى البدء في الأعمال فور صدور قرارات التخصيص لتلك المواقع، موضحا أنه يجرى إنشاء تلك المحطات لاستقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليجرى نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.