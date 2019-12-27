نفى معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، تعرض مدينة بركة السبع أو أي منطقة أخرى بالمحافظة لزلازل أو هزات أرضية، اليوم الجمعة، مؤكدا أن ما يتردد في وسائل الإعلام بوجود هزة أرضية شائعات.

وأضاف حجازي لـ"الوطن"، أن تصدعا حدث في أحد الكباري العائمة التابعة لوزارة الري في مدينة بركة السبع، موضحا أنه جرى تشكيله لجنة لمعاينة الكوبري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانته.

كان محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أصدر بيانا رسميا، قال فيه إن "المدينة تعرضت لهزة أرضية مفاجئة، اليوم، وسادت حالة من الذعر والقلق بين الأهالي، ما أدى إلى وجود تصدعات كبيرة في أحد الكباري الرئيسية بالمدينة، دون معرفة سبب الهزة الأرضية".

وأضاف: "فور ملاحظة هزة بالكوبري أعلى البحر أمام مجلس المدينة، اليوم، على الفور انتقل السيد حسن، ومحمود عبدالدايم نائبا رئيس المركز لمكان الكوبري، وجرى استدعاء مهندسي الري والصيانة للكباري وجرى عمل المعاينة اللازمة؛ للوقوف على سبب الهزة".

وأشار إلى أنه جرى التواصل لسرعة تدعيم الكوبري بكراسي حديدية، صباح غد، ولا يوجد خطورة ولا ضرر على السيارات والمارة أعلى الكوبري، مؤكدا أن حركة السير عليه عادية ولا توجد مشكلات تستدعي إغلاقه.