مدرسة السلام بأسيوط تطلق مبادرة "لا للتنمر"

أطلقت مدرسة السلام المتطورة بأسيوط مبادرة "لا للتنمر" تحت شعار "أصنع الفرق وأنبذ الإساءة" برعاية صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وبحضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وبمشاركة مؤنس منير مدير المدرسة.

وأكد مدير المدرسة أن الاهتمام يجب ألا يقتصر على عملية التعليم فقط وإنما يجب التركيز على بناء الشخصية لإخراج مواطنا سوي قادر على التعايش في أي ظرف ونبذ أي ظاهرة قد تمثل خطراً على الطلاب، مشيرا إلى أن المبادرة لم تستهدف الطلاب فحسب بل شملت أولياء الأمور والمعلمين حتى تكتمل الدائرة للقضاء على هذه الظاهرة.

وشدد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، على أهمية قطاع التربية والتعليم التي توليه الدولة اهتماماً خاصاً نظرًا لإسهامه بشكل رئيسي في خلق وتنشئة الجيل الجديد من الشباب، حيث يجب أن يشتمل هذا القطاع الهام على كوادر مصقلة تستطيع أن تتعامل مع أي ظاهرة سلبية لضمان تخريج أجيال فعاله في المجتمع قادرة على التعامل مع أي مشكلات.

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وتضمنت المبادرة ورش عمل للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حيث قام الدكتور أحمد جمال استشاري التدريب والتنمية بشرح مفهوم التنمر والآليات المطلوبة للتعامل مع هذه الظاهرة وكيفية علاج المتنمر والمتنمَر عليه، مناشداً أولياء الأمور والمعلمين بإشراك أبنائهم وطلابهم في أنشطة مجتمعية ورياضية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن القوة والضعف والخطأ والصواب وتنمية التعاطف مع الغير لديهم، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة وعدم تجاهلها لما لها من آثار نفسية ضارة على أبنائنا.