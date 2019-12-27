حصدت محافظة الأقصر مركزان بالدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومي 2019، بفئة القيادات المتميزة "مدير إدارة"، حيث كان كلا من ياسر أحمد السعيد، نائب رئيس مركز أرمنت، و ياسر محمد محمود، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمحافظة الأقصر من ضمن العشرة الأوائل بالمرحلة النهائية على مستوى الجمهورية ضمن عمليات التقييم في الدورة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي 2019" بـ"فئة مدير إدارة" من ضمن 274 قياديا متقدم لهذه الجائزة.

وكرم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، كل منهما في جلسة المجلس التنفيذي رقم 10 لعام 2019، مشيدا بدورهما في تنفيذ الأعمال المسندة لهم والعمل على تطوير القطاعات الخاصة بهما.

جدير بالذكر أنه قد أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "جائزة مصر للتميز الحكومي"، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية وتشجيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، في ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تقتضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.