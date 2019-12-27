أمانة طفل.عثر على 20 ألف في الشارع وأعادها لصاحبها دون مقابل في الأقصر

سلم عمر جبريل، طفل في العاشرة من عمره، اليوم، مبلغ 20 ألف جنيه لقسم شرطة إسنا، جنوب الأقصر، وذلك بعدما عثر عليها أمام منطقة السجل المدني الجديد في وسط المدينة.

التفاصيل تعود إلى تلقي أحد أمناء الشرطة بقسم شرطة إسنا مبلغا يقدر بـ20 ألف جنيه داخل كيس أسود، كان قدر عثر عليه الطفل الصغير، الذي يدرس بمدرسة أبو الحجاج الابتدائية، أثناء تواجده بمنطقة السجل المدني الجديد، وسط مدينة إسنا، فقرر بعدها تسليمها لقسم الشرطة للبحث عن أصحابها.

وعلى الفور سلم أحد أمناء الشرطة المبلغ والذهاب لمقر السجل المدني والإبلاغ عن مواصفات المبلغ المفقود حتى توافقت مع أحد المتواجدين وجرى تسليمه له، وعرض المستلم على الطفل نسبة 10% من الأموال المعثور عليها، والتي ينص عليها القانون إلا أن الطفل رفض أخذ أي مقابل جزاء أمانته.