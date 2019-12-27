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29 إنجازا لوزارة الأوقاف في 2019 بملف الدعوة

29 إنجازا لوزارة الأوقاف في 2019 بملف الدعوة

"بلومبرج": تركيا تنشر قطعا بحرية لحماية حكومة السراج الإخوانية

"بلومبرج": تركيا تنشر قطعا بحرية لحماية حكومة السراج الإخوانية

"الهلال الأحمر" يحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور 600 شاب وفتاة

"الهلال الأحمر" يحتفل باليوم العالمي للتطوع بحضور 600 شاب وفتاة

"داعش" ينشر فيديو لإعدام 11 مسيحيا في نيجيريا

"داعش" ينشر فيديو لإعدام 11 مسيحيا في نيجيريا

دمياط تواصل حملاتها المكبرة لإزالة مكامير الفحم

دمياط تواصل حملاتها المكبرة لإزالة مكامير الفحم

وزير خارجية روسيا يبدأ زيارة لسريلانكا والهند في منتصف يناير

وزير خارجية روسيا يبدأ زيارة لسريلانكا والهند في منتصف يناير

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صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

5 كروت ودون أهداف.. ماذا قدم النني مع بشكتاش قبل الرحيل لميلان؟

5 كروت ودون أهداف.. ماذا قدم النني مع بشكتاش قبل الرحيل لميلان؟

"مصر الجديدة".. الجمال يطرد "الزحمة"

"مصر الجديدة".. الجمال يطرد "الزحمة"

المجني عليه هو الدليل.. جثث أخرجوها من القبور لكشف غموض جرائم قتل

المجني عليه هو الدليل.. جثث أخرجوها من القبور لكشف غموض جرائم قتل

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