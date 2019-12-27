شاركت مديريات الأمن في فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.