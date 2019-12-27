قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إن ليبيا لن تكون مثل سوريا، وذلك في تعليق منه على إعلان الرئاسة التركية أن حكومة فايز السراج طلبت دعما عسكريا وأنها ستحترم ذلك.

وأضاف "المحجوب"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "ليبيا وضعها يختلف عن سوريا، سوريا كانت إلى جوار حدود تركيا، كما أن هناك قوى إقليمية لن تقبل بأن يكون هناك تدخل عسكري تركي في ليبيا وعلى رأسها مصر".

وأكدت الرئاسة التركية أن حكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة "طرابلس" بدعم من الميليشيات الإرهابية طلبت دعما عسكريا من تركيا، مشيرة إلى أنها ستحترم اتفاق التعاون الأمني معها الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا مع "السراج".

وقال رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات نشرها، مساء اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "حكومة ليبيا طلبت دعما عسكريا من تركيا. ونحن بالطبع، كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سنحترم الاتفاق بيننا. إننا متمسكون بشكل كامل بحماية مصالحنا المشتركة وإرساء الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".