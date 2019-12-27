قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون هناك إعادة هيكلة وتحديث حقيقي لإدارة الدولة، كما سيجري تقليص عدد الوزارات وشكلها، مؤكدا أن هناك برنامج زمني تدريجي لذلك، "فالدول الحديثة أصبح حجم الحكومة فيها أقل".

وأوضح "مدبولي"، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب، أمس، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لمصر لإصلاح الهيكل الإداري في الدولة، موضحا أنه قبل منتصف عام 2020، سيكون هناك جزء كبير في الخدمات مميكن على الموبايل أو المواقع الإلكترونية، مثل التوثيق، واستخراج الشهادات، والمرور وغيرها.

وحول ما يوجَّه للمشروعات القومية من انتقادات، قال رئيس الحكومة: الحكومات تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات بسرعة أكبر من القطاع الخاص، لكن التشغيل والإدارة على المدى الطويل في القطاع الخاص أكثر كفاءة، والحكومة لم تزاحم القطاع الخاص، فالتحدي الأساسي كان توفير فرص عمل، فكنا بحاجة إلى توفير من 750 إلى مليون فرصة عمل، والقطاع الخاص يعجز عن ذلك، لذا تدخلت الحكومة لسد هذه الفجوة، ونسعى بالطبع إلى عودة الثقة للقطاع الخاص والمستثمر المحلي، خاصة أنهم مرآة للمستثمر الأجنبي.