أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، سلسلة من الخطط واسعة النطاق، بينها ضمان الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وجاء إعلان نتنياهو بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب "الليكود" اليميني، بـ 72.5% من الأصوات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

نتنياهو يتحدث عن "اتفاقية دفاع تاريخية" مع أمريكا حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية

وقال نتنياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه اليوم أمام مؤيديه: "سنناضل لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في يهودا، والسامرة (الضفة الغربية)".

وتحدث نتنياهو عن "اتفاقية دفاع تاريخية" مع الولايات المتحدة، إذا فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس 2020، وأشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب "ستوقف إيران نهائيا"، فضلا عن السعي لإبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية.

وجرت الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" في ظل المأزق السياسي الذي أصاب إسرائيل بالشلل لأشهر عدة، لتشهد البلاد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل من عام، وكان نتنياهو ومنافسه بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، فشلا في تشكيل حكومة ائتلافية.

وأشارت استطلاعات الرأي المبكرة إلى أن انتخابات مارس 2020 قد تكون مرة أخرى في طريق مسدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.