أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، سقوط 4 قذائف داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.

وقالت في بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، اليوم، إن قوة عسكرية ضبطت العجلة التي انطلقت منها القذائف باتجاه معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسقوط أربع قذائف هاون داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك، مشيرا إلى إصابة منتسب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر أمنية، أن القاعدة التي تقع على بعد 15 كيلو متر شمال غربي كركوك، تضم قوات عسكرية أمريكية، إلى جانب القوات العراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، بحسب "رويترز".

وينشط متشددون ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، وتحولوا إلى أساليب حرب العصابات بهدف إسقاط الحكومة في بغداد منذ أن استعادت كل الأراضي التي كان يسيطر التنظيم عليها وأعلنت النصر عليه في ديسمبر كانون الأول 2017، لكن مسؤولا عسكريا أمريكيا بارزا قال هذا الشهر إن الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق تزايدت وأصبحت أكثر تطورا مما يدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.