أعلنت مستشفى العريش العام، عن نجاح جراحة فريدة في مجال المخ والأعصاب، لطفل رضيع.

وأكد الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، أن العملية الجراحية فريدة من نوعها، وأجريت لأول مرة في مستشفى العريش العام، وكانت لطفل حديث الولادة بتفريغ نزيف مزمن تحت الأم الجافية بالمخ.

أضاف أن الطفل الرضيع وصل إلى المستشفى يعاني من اضطراب في درجة الوعي وتوقف عن الرضاعة وارتفاع حاد في ضغط المخ، وبمساعدة الدكتور حسام المصري، استشاري الأشعة التشخيصية، تبين وجود نزيف كبير مزمن في المخ، ضاغط على الأنسجة المخية، مما أدى إلى شلل حاد في وظائف الدم.

أشار إلى قيام طاقم طبي من أطباء البروتوكول -أساتذة جراحة المخ والأعصاب- بتفريغ النزيف وتخفيف ضغط المخ، وأدى ذلك إلى تحسن كبير في درجة وعي الطفل الرضيع، وتعافيه، وتحسن حالته الصحية.

أوضح أن الفريق الطبي الذي أجري هذه الجراحة مكون من الدكتور محمد عمرو جودة، استشاري جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أبو الوفا البارودي، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، والدكتور حسام المصري، استشاري الأشعة التشخيصية بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد زين، طبيب مقيم في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى العريش العام، والدكتور طارق عبد العزيز إبراهيم، مدرس التخدير بجامعة المنصورة.