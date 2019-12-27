أعلنت الفنانة لقاء سويدان، اعتزالها التمثيل والغناء، لعدم قدرتها على مجاراة التغيرات التي تشهدها الساحة الفنية حاليا.

وكتبت لقاء، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: "وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

وأضافت: "لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن، قرار لا رجعة فيه".