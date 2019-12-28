تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية، حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفلة "ن.أ.س"، 14 سنة، ضحية التعذيب في بلبيس.

وتحرك الفريق برفقة مدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ بحالة الطفلة وتعرضها للتعذيب على يد الأب وزوجته، وتوجه لمستشفى بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها.

وأكد الفريق أنه جار متابعة الحالة لتوفير أفضل رعاية اجتماعية وصحية لها وتوفير مأوى آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إذا لزم الأمر.

وتحرر محضر ضد الأب وزوجته، وجرى عرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة القضية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تواجد أحد أعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفلة، وتوفير كافة أوجه الدعم على مدار الساعة، والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.