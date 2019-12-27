أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 403 عبوة لـ27 صنف دواء بيطري مخالفة ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور استخدامه بيطريا ) بمركز بيع الأدوية البيطرية بمركز أبو حماد، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تنفذها المديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه جرى شن حملة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز أبو حماد لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن المرور على 3 مراكز بيع أدوية بيطرية و تحرير محضرين مخالفين لمركزين لبيع الأدوية البيطرية بدون ترخيص، كما جرى ضبط 403 عبوات لـ27 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور تداولها بيطريا)، وجرى عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.