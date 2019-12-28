أشعل الفنان علي الحجار، الجامعة الأمريكية، في حفل كامل العدد، وسط حضور عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وجمال عبدالناصر.

قدم الحجار، خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغانيه التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية الضخمة والطويلة منها ريشه ويا ريشه، كناريا، بوابة الحلواني، لما الشتا يدق الببان، عنوان بيتنا، متصدقيش، الزين والزينة، عيشها متحسبهاش، متنمنعوش الصادقين، وحرص على تقديم الأغاني التي طلبها جمهوره.

وجاء الحفل، ليحتفل الحجار، مع جمهوره بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان، والتي فاز بها الأسبوع الماضي.