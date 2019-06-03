الحجار يحيي حفلا على مسرح الأوبرا.. وكشف سبب خلافه مع ساقية الصاوي

يقيم الفنان الكبير علي الحجار، حفلا غنائيا، 8 مساء الخميس، الموافق 13 يونيو المقبل، على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة، ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي.

وكان الحجار، أعلن الخميس الماضي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إيقاف تعاونه مع ساقية الصاوي بالزمالك، نتيجة خلافات تنظيمية تصاعدت في حفله الأخير هناك، مساء الأربعاء الماضي.

وقالت مصادر مقربة من الحجار لـ"الوطن"، إن الفترة الأخيرة شهدت عدم الاستجابة لطلبات المطرب التقنية، حيث لم يتم تحديث أجهزة الصوت، كذلك كان يتم نقل الحفل من قاعة الحكمة لقاعة النهر دون الرجوع إليه بالإضافة إلى آخر أزمة والتي عجلت بالرحيل، وكانت تحديد موعد الحفل الأخير في رمضان دون الرجوع إليه.