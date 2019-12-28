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مدبولي في حوار

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أحمد العناني: مصر تتعامل مع الملفات الخارجية باحترام متبادل

أحمد العناني: مصر تتعامل مع الملفات الخارجية باحترام متبادل

مدير آثار الكرنك: التماثيل المنقولة لميدان التحرير ليست من طريق الكباش

مدير آثار الكرنك: التماثيل المنقولة لميدان التحرير ليست من طريق الكباش

محافظ مطروح يدرس تحويل قرية رأس الحكمة إلى مدينة

محافظ مطروح يدرس تحويل قرية رأس الحكمة إلى مدينة

فشلوا في التنبؤ بموتهم.. أشهر عرافين قتلوا بمنتهى القسوة

فشلوا في التنبؤ بموتهم.. أشهر عرافين قتلوا بمنتهى القسوة

مجلس الوزراء السوداني يُجيز مبدئيا موازنة 2020 متضمنة تقليص دعم الوقود

مجلس الوزراء السوداني يُجيز مبدئيا موازنة 2020 متضمنة تقليص دعم الوقود

5 يناير.. العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" بمول مصر

5 يناير.. العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" بمول مصر

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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

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