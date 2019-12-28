محافظ مطروح يدرس تحويل قرية رأس الحكمة إلى مدينة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، دراسة جميع الطلبات المقدمة من أهالى قرية رأس الحكمة وتلبيتها، ومنها مطلب تحويلها إلى مدينة، فى ظل زيادة عدد سكانها الكبير، وتحديد الكردون الخاص بها.

كان محافظ مطروح، التقى بأهالى قرية رأس الحكمة خلال زيارته الميدانية لها، مساء أمس، للوقوف على مطالب واحتياجات سكان القرية، والاستماع إليهم، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب سليمان فضل العميري، واللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ولفيف من مديري المديريات والإدارات المعنية، وعمد ومشايخ وأهالي القرية.

وقال "شعيب"، سندرس جميع الطلبات للأهالي، مثل العمل على تخفيف الكثافة الطلابية، بفصول المدارس، وزيادة المدرسين لسد العجز، وتدعيم الوحدة الصحية الجاري تطويرها حاليا، لخدمة أهالى القرية وأهالي 5 تجمعات تابعة، وتدعيم مستشفى الطوارئ برأس الحكمة، خاصة مع استقبالها للعديد من حالات حوادث الطرق، لموقعها في المنتصف بين مدينتى الضبعة ومرسى مطروح، وتوفير مزيد من الاستشاريين والأطباء بها، وكذلك مطلب تنجيل ملعب مركز شباب رأس الحكمة، المنشأ منذ عام 1970.

ووجه المحافظ، إدارة مرور مطروح، وإدارة المواقف، بدراسة المكان المناسب كموقع لموقف سيارات الأجرة بالقرية، وعمل المطبات وتفادي سرعة السيارات بمدخل القرية وعلى الطريق الدولي، والتنسيق مع جامعة مطروح، لمتابعة أتوبيسات طالبات كلية التمريض، الذي تتحمل المحافظة والجامعة التكلفة الكاملة لنقل الطلاب، للتخفيف من معاناتهم، مع تباعد عدد من الكليات خارج المدينة.

وأكد محافظ مطروح، أننا دعمنا مركز شباب أبو سبيحة برأس الحكمة، الذي ينافس ضمن الدرجة الرابعة، فى المربع الذهبى لمراكز شباب مطروح بمبلغ 10 آلاف جنيه من رجال المجتمع المدني تشجيعا على إستمرار تقدمه.