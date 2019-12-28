تحمل رحمين.. سيدة تضع مولودا سليما بعد عملية نادرة بإسنا

نجح فريق طبي، بمستشفى إسنا التخصصي الجديد، جنوب الأقصر، في إجراء عملية ولادة قيصرية نادرة، لسيدة تحمل رحمين منفصلين، لتتمكن بعدها الأم، من إنجاب طفل سليم، بصحة جيدة.

التفاصيل تعود لاستقبال مستشفى إسنا التخصصي الجديد، سيدة بغرض إجراء عملية ولادة قيصرية، وتبين للفريق الطبي المكلف بفحصها، حملها لرحمين منفصلين عن بعضهما، أحدهما يحمل الجنين.

على الفور، استئصل الفريق الطبي، المكون من الدكتور حسن عبدالفتاح، أخصائي النساء والولادة، والدكتور ياسر محمد أخصائي التخدير، والدكتور أحمد آدم، برعاية الدكتور تامر حامد عبدالسلام، مدير المستشفى، أحدهما وولد من الرحم الآخر، طفلا سليما بصحة جيد كامل الوزن.