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خبير: سرعة إنجاز مشروعات الطرق ليست على حساب جودتها

خبير: سرعة إنجاز مشروعات الطرق ليست على حساب جودتها

"الأعلى للأثار" يشرف على نقل 4 تماثيل "كباش" من الأقصر لميدان التحرير

"الأعلى للأثار" يشرف على نقل 4 تماثيل "كباش" من الأقصر لميدان التحرير

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

ضبط مقاول هارب من دفع 14 مليون جنية غرامات بالأميرية

ضبط مقاول هارب من دفع 14 مليون جنية غرامات بالأميرية

ضبط طني لحوم ودهون فاسدة داخل محل دون ترخيص بالمرج

ضبط طني لحوم ودهون فاسدة داخل محل دون ترخيص بالمرج

تحليق 500 سائح بالبالون الطائر في سماء الأقصر

تحليق 500 سائح بالبالون الطائر في سماء الأقصر

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"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

صورة برزت في 2019.. أين وصلت الأم الباكية وطفلها على رصيف معهد الأورام؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

5 كروت ودون أهداف.. ماذا قدم النني مع بشكتاش قبل الرحيل لميلان؟

5 كروت ودون أهداف.. ماذا قدم النني مع بشكتاش قبل الرحيل لميلان؟

"مصر الجديدة".. الجمال يطرد "الزحمة"

"مصر الجديدة".. الجمال يطرد "الزحمة"

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