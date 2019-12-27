تحليق 500 سائح بالبالون الطائر في سماء الأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر اليوم الجمعة، تحليق 26 رحلة، لمرتادي البالون الطائر، حملت على متنها 500 سائح من مختلف الجنسيات، لمشاهدة الأقصر الفرعونية من السماء.

وقال هاني السيد مدير إحدى شركات البالون لـ"الوطن"، إن الرحلات حلقت بعد التأكد من استقرار حالة الطقس، وعدم وجود أي عواصف أو تيارات هوائية، تمثل خطورة على سلامة السائحين.

يذكر أن البالون الطائر أحد أنواع السياحة التي ظهرت في مصر، وبالتحديد في الأقصر ثمانينيات القرن الماضي، يستقل فيها السائحون المناطيد الهوائية ليستمتعوا بالمدينة وآثارها من سمائها الصافية، وسط حالة من السعادة والبهجة التي تؤكد عظمة المدينة الأثرية.