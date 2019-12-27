"الأعلى للأثار" يشرف على نقل 4 تماثيل "كباش" من الأقصر لميدان التحرير

أشرف الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار، مساء اليوم الجمعة، على نقل 4 من تماثيل الكباش الموجودة بمعبد الكرنك بالأقصر إلى العاصمة القاهرة تمهيدا لوضعها في ميدان التحرير.

وقال مصدر بأثار مصر العليا لـ"الوطن" فضل عدم ذكر اسمه إن التماثيل الأربعة ستتواجد بجوار المسلة التي سيجرى وضعها قريبا في قلب ميدان التحرير بعد انتهاء أعمال تطويره.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي هذا ضمن خطط تطوير ميدان التحرير، من خلال وضع مسلة رمسيس الثاني إلى جانب الكباش في قلب الميدان، ليتحول إلى مزار ضمن المزارات السياحية الأثرية والسياحية في المنطقة.