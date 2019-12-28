سعر الدولار اليوم السبت 28-12-2019 في مصر

تقدم "الوطن" سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.