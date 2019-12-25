قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سعر الدولار مُرتبط بالتعافي الاقتصادي، حيث إن الدولار وصل في إحدى الفترات لأكثر من 18 جنيها، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصل لـ 16 جنيها، ومرشح للتراجع أكثر.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، اليوم، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التلفزيون المصري، منذ قليل، أن سعر الدولار مُرتبط بآلية العرض والطلب، "كل ما الاقتصاد بتاعنا يتعافى، كل ما نقدر نعمل سياحة كويس وزراعة كويس، ونقدر نصدر الفائض من الزراعة، ونلبي جزء كبير من مطالب الناس".

وتابع: "لما أعمل كده ده يعني أن فاتورة الاستيراد التي تعتمد على الدولار ستقل، وبالتالي فإن الطلب على الدولار سيقل، وبالتالي فإن سعر الدولار سيهبط أكثر من ذلك".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.