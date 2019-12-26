تقدم "الوطن متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الحالي، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.