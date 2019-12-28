كشف قائد ميداني سوري يدعى محسن إدريس، عن إزالة جميع الألغام التي زرعتها الفصائل المسلحة في ريف إدلب الواقع شمال البلاد.

وقال "إدريس" في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، إن الفريق الهندسي السوري لمكافحة الألغام أزال وفكك جميع العبوات الناسفة التي كانت مزروعة من قبل الفصائل المسلحة، في البيوت والشوارع والطرقات لإعاقة تقدم القوات السورية إلى ريف إدلب.

وأشار إدريس إلى تكبيد الفصائل المسلحة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد من دبابات وصواريخ في المواجهات الأخيرة مع القوات السورية في ريف إدلب، مؤكدا عدم قدرة الفصائل المسلحة على شن أي هجوم ضد القوات السورية خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

كان الجيش السوري كشف، أمس الأول الخميس، عن تحرير القوات الحكومية قرى ومزارع حلبان وتل خطرة وخربة نواف بريف إدلب الجنوب الشرقي الواقع شمال البلاد.

ويتعرض ريف إدلب الجنوبي منذ أسبوعين لتصعيد في قصف تشنه طائرات سورية وأخرى روسية، يتزامن مع تقدم للقوات السورية على الأرض في مواجهة الفصائل المسلحة، على رأسها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً"، وتحديداً في محيط مدينة معرة النعمان، التي تُعد ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".