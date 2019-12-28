قال النجم أحمد عز، إن مسلسله الجديد مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، مضيفا، أنه أعجب بموضوع المسلسل، الذي لم يُستقر علي اسم له بعد.

وقال "عز" في تصريحات لـ "الوطن"،: "كنت أحلم بتقديم مسلسلاً كهذا من واقع مشاهدتي لمسلسلات "دموع في عيون وقحة" و"رأفت الهجان"، للأستاذين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، لأنهما يعطياني دفعة وحماسة نحو تقديم هذه النوعية من الأعمال".

وتابع: "نحن نقدم ملفاً حديثاً من ملفات المخابرات، ومن المعروف أنه ليس سهلاً الإفراج عن ملفات حديثة، حيث نعمل حالياً على كتابة السيناريو وإجراء معاينات لأماكن التصوير".

ويشارك أحمد عز، البطولة، الفنانة التونسية هند صبري، وجاري اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.