قال مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، إن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية.

وأضاف المصدر، في تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة "عين الأسد" الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، بعد تعرض قاعدة "كي وان" في محافظة كركوك إلى هجوم صاروخي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن طائرات حلقت فوق القاعدة، حيث إن القوات الأمريكية قامت بعمل مظلة جوية عليها تحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى أن القاعدة تشهد حاليا طيرانا أمريكيا كثيفا؛ لرصد أي حركة تهدف إلى مهاجمتها.

كانت قاعدة "كي وان"، الواقعة في كركوك، تعرضت إلى قصف صاروخي، أمس، أدى إلى مقتل متقاعد مدني أمريكي وإصابة آخرين، وهم أول الضحايا الأميركيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخرا، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.