قال رئيس الوزراء الجزائري المكلف عبدالعزيز جراد، إنه يواجه تحدي استرجاع الثقة ومواجهة الأزمة الاقتصادية، مؤكد في أول تصريح له للتلفزيون الرسمي عقب تكليفه: "أن ما يحتويه برنامج الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف جراد: "نحن أمام تحدٍ كبيرٍ من استرجاع الثقة في مجتمعنا وتحديات اقتصادية واجتماعية. يجب أن نعمل معاً مع كل كفاءات الوطن من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية. وشكر جراد، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على الثقة التي منحه إياها.

وقال جراد، إنه سيعمل مع كل الإدارات والمواطنين والمواطنات، في هذه المرحلة الصعبة، مضيفا: "أنا متأكد أن البرنامج الذي يحتويه برنامج الرئيس، سيكون في إطار المصلحة العليا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية على موقعها الإلكتروني.

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عين في وقت سابق، اليوم، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وقال بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي، إن جراد، الأستاذ في العلوم السياسية، "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفا لصبري بوقادوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر الجاري، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".