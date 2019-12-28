عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ظهر اليوم، اجتماعا برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور صديق عبدالسلام أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، في مقر الوزارة.

وجه أعضاء المجلس التهنئة للوزير على تجديد الثقة فيه من جانب القيادة السياسية؛ لاستكمال المشروعات التعليمية التي بدأها، متمنين له التوفيق والسداد، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور؛ لتوليه مهام منصب نائب الوزير لشؤون الجامعات، موجها الشكر للدكتور عمرو عدلي نائب الوزير السابق لشؤون الجامعات على ما قدمه من جهود متميزة، خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ تأريخ ما أنجز في خطة التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030" فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لخطة الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا إعداد خريطة جغرافية توضح كل البيانات والمعلومات حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر GIS.

وأكد عبدالغفار تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية بالجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك تعميم منظومة التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية بالجامعات، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتعميم منظومة التحول الرقمي والامتحانات الإلكترونية بالجامعات المصرية.

وشدد على ضرورة انتظام سير أعمال امتحانات المنتصف للفصل الدراسي الأول بالجامعات الخاصة والأهلية، وضرورة متابعة كليات الطب التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وتقييمها بشكل دوري من خلال تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للجامعات؛ للتأكد من توافر كل الإمكانات البشرية والتدريبية والتدريسية اللازمة لتأهيل الطلاب وإعدادهم، وتخريج أطباء قادرين على تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمواطنين.

ووجه الوزير الشكر لجامعة دراية على مشاركتها في مسابقة تطوير العشوائيات وفوزها فى المسابقة، مطالبا بمشاركة كل الجامعات الخاصة في تطوير العشوائيات بالمحافظات التابعة لها.

ووافق المجلس على زيادة عدد المقبولين بكلية العلاج الطبيعي جامعة فاروس إلى 350 طالبًا، اعتبارا من الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بقسم العمارة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، وأن يكون أعداد الطلاب المقبولين 120 طالبا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020، وكذلك بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية، وأن يكون عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي الأول لا يزيد على 280 طالبا.

ووافق المجلس أيضا على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير البيني بين كلية الإعلام والاتصال وكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان "ماجستير الإعلام الرقمي" اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 - 2020 على ألا يتجاوز عدد الطلاب المسجلين بالبرنامج في أي وقت على 30 طالبا، وألا يكون عدد الطلاب المقبولين هذا العام بواقع 70% من هذا العدد ليكون 21 طالبا.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة في تخصص الذكاء الاصطناعي بكلية علوم الحاسب بالجامعة البريطانية في مصر، وكذا مذكرات التفاهم الموقعة بين بعض الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

- جامعة النيل الأهلية ومعهد فرانكفورت للدراسات المتقدمة بألمانيا.

- جامعة مصر الدولية وكل من: الجامعة الأوروبية بمدريد بإسبانيا، وكلية إدارة الأعمال الدولية بفرنسا.

- الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة أبو ظبي.

- جامعة النهضة، وجامعة الدراسات الدولية ببكين في الصين.

أحيط المجلس علما بقرارات رئيس الجمهورية والخاصة بإنشاء جامعات مايو، والحياة، واللوتس، لتنضم إلى منظومة الجامعات الخاصة في مصر، وإنشاء مركز دراسات آسيا وأفريقيا بالجامعة المصرية الصينية كوحدة ذات طابع خاص، كمنتدى للتبادل المعرفي يهدف إلى طرح أفكار ورؤى بشأن القارتين الأفريقية والآسيوية.

وشهد وزير التعليم العالي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

ووقع عن المجلس صديق عبدالسلام أمين المجلس، وعن الصندوق اللواء أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، بحضور اللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس الصندوق، وبمقتضى هذا البروتوكول يجرى تقديم المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لأبناء شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.