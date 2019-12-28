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مدبولي في حوار

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استشاري بـ"قطاع الدلتا": بركة غليون خفضت سعر البلطي 13 جنيها

استشاري بـ"قطاع الدلتا": بركة غليون خفضت سعر البلطي 13 جنيها

تقرأ في عدد الغد.. السيسي يوجه الحكومة بخفض عجز الموازنة

تقرأ في عدد الغد.. السيسي يوجه الحكومة بخفض عجز الموازنة

الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات بمدينة الزاوية غربي طرابلس

الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات بمدينة الزاوية غربي طرابلس

افتتاح مبنى الاستقبال الجديد بمستشفى السعديين بالشرقية

افتتاح مبنى الاستقبال الجديد بمستشفى السعديين بالشرقية

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سوق المستعمل يسجل بيع حوالي 95 ألف سيارة خلال 2019

الرقابة الإدارية بقنا: وفرنا 32 مليار جنيه بمجال مكافحة الفساد

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