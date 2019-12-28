ثمن اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، دور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

وقال محجوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، إن مصر هي السند الحقيقي لليبيا، وإن أمن ليبيا من أمن مصر، وأن ليبيا تعني الكثير لمصر على جميع الأصعدة.

وأضاف أن لمصر تأثير على الدول الكبرى، ورؤية ناضجة، حيث يضع العالم ثقته فيها وفي رؤية الرئاسة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تعد سندا حقيقيا قادرا على أن يحسم الموقف لصالح الشعب الليبي واستقرار ليبيا، ويمنع التدخل التركي، ويمنع اتخاذ مواقف دولية يكون فهمها خاطيء للوضع في ليبيا.